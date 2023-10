Sanità: M5s, Nadef pericolosa, duro colpo inferto al diritto alla salute (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La pandemia, evidentemente, non ha insegnato niente – proseguono i Senatori M5s –, nonostante abbia lasciato profondi segni sul nostro Servizio sanitario nazionale, aggravandone alcuni problemi già esistenti, come l'insufficienza delle attività di prevenzione, lo squilibrio tra assistenza ospedaliera e cure fornite sul territorio, le carenze di medici e infermieri. Senza dimenticare le lunghissime liste d'attesa, che portano 4 milioni di italiani a rinunciare alle cure e costringono un cittadino su tre a rivolgersi al privato, pagando servizi che dovrebbe ricevere gratuitamente. Sono sempre di più, poi, medici, infermieri e operatori sanitari che si dimettono e scelgono di lavorare nel privato o di espatriare, per cercare migliori condizioni economiche e di lavoro. Ci rifacciamo all'appello del Presidente Mattarella, che ha sottolineato che il Ssn è un prezioso patrimonio da difendere e che la sanità pubblica avrebbe bisogno di maggiori risorse. Ma la salute dei cittadini, a quanto pare, è in fondo alle priorità di questo governo, preceduta persino da armi e squadre di calcio" concludono i Senatori M5s. (Rin)