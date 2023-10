Siria: drone turco bombarda una base delle Forze democratiche siriane a Hasaka

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un drone delle forze armate turche ha colpito una postazione militare delle Forze democratiche siriane (Fds, coalizione di milizie a maggioranza curda, sostenuta dagli Stati Uniti), presso una fabbrica di mattoni nel villaggio di Safia, sull’autostrada che collega le città di Hasaka e Qamishli, nel nord-est della Siria. Lo ha riferito l’Osservatorio siriano per i diritti umani, organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo. L’attacco è avvenuto in un momento di tensione crescente tra la Turchia e i movimenti curdi legati al Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk turco) in Siria e in Iraq. Diverse ambulanze sono giunte sul posto e vi sono notizie di vittime, anche se non se ne conosce il numero esatto. Dall’inizio dell’anno, nelle aree controllate dall’Amministrazione autonoma del nord e dell’est della Siria (nota anche come Rojava), le forze armate turche hanno sferrato 51 attacchi per mezzo di droni. Durante tali operazioni sono morte 62 persone e almeno 57 sono rimaste ferite. Tra le vittime, vi sono 13 civili, tre funzionari civili dell’Amministrazione autonoma, 46 combattenti delle Fds e tre militari delle Forze armate di Damasco. Gran parte degli attacchi aerei turchi ha avuto luogo nella campagna di Aleppo (26) e nel governatorato di Hasaka (22), mentre tre operazioni sono state effettuate a Raqqa. (segue) (Lib)