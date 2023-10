Usa: Scalise, Hern e Jordan in corsa per la presidenza della Camera dopo la sfiducia a McCarthy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Steve Scalise della Louisiana, Kevin Hern dell’Oklahoma e Jim Jordan dell’Ohio sono i tre esponenti del Partito repubblicano che stanno valutando di candidarsi alla presidenza della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti dopo la sfiducia di ieri all’ex “speaker” Kevin McCarthy. Lo riferisce l’emittente “Cnn” citando diverse fonti repubblicane. Scalise, attualmente numero due del Partito alla Camera, è considerato il candidato più probabile, con Hern e Jordan che potrebbero optare per altri incarichi. Sullo sfondo resta anche Patrick McHenry, che ieri ha assunto la presidenza della Camera ad interim. Tuttavia, secondo le fonti della “Cnn”, è possibile anche che nei prossimi giorni emerga un candidato moderato. I repubblicani terranno martedì 10 ottobre una riunione per la scelta del candidato, ma non è stata ancora fissata una data per il voto in aula.(Was)