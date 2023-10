Tunisia-Algeria: incontro ministri Esteri in vista di riunione commissione mista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Tunisia, Nabil Ammar, ha sottolineato che le strette relazioni fraterne tra la Tunisia e l'Algeria "rafforzeranno la determinazione a impegnarsi ulteriormente per sviluppare le storiche relazioni strategiche che uniscono i due Paesi e i due popoli fratelli". Lo ha dichiarato Ammar, ad Algeri, in occasione della riunione del comitato per la preparazione della 22ma sessione della Grande commissione mista tra Algeria e Tunisia, secondo un comunicato del ministero degli Esteri tunisino. Nell’occasione, Ammar ha incontrato l’omologo algerino, Ahmed Attaf, al quale ha ribadito l'importanza di aumentare gli sforzi a sostegno delle relazioni tra Tunisia e Algeria e di offrire agli uomini d'affari di entrambe le parti maggiori opportunità per intensificare i loro incontri. Da parte sua, il ministro degli Esteri algerino ha elogiato l'eccellenza delle relazioni tunisino-algerine, nonché la storia condivisa e la fruttuosa cooperazione tra i due Paesi in diversi settori. (Tut)