Milano: Fidanza e Rocca (FdI), vandalizzazione Galleria Vittorio Emanuele II intollerabile

- A distanza di due mesi dal primo atto vandalico alla Galleria Vittorio Emanuele II, in questi giorni è stata nuovamente imbrattata. "Mentre lo scorso 7 agosto era stato vandalizzato l'arco da 3 individui, mai identificati, che si sono arrampicati sul tetto del Salotto di Milano imbrattandolo con vernice spray, in questi giorni è stato preso di mira e vandalizzato l'ottagono di vetro sopra il tetto della Galleria. Sarebbe interessante capire perché da agosto ad oggi non siano stati presi provvedimenti per impedire intrusioni lasciando gli accessi alla Galleria incustoditi.Quello che è successo è gravissimo. L'Amministrazione comunale non può far finta di nulla: si prenda le sue responsabilità e si costituisca parte civile. È necessario installare telecamere di videosorveglianza per proteggere il Salotto di Milano. Il rischio che ci possano essere altri atti vandalici ai monumenti di Milano è altissimo, non si può continuare così", commentano in una nota gli ennesimi atti vandalici alla galleria Vittorio Emanuele II il Capodelegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento Europeo, Carlo Fidanza, e il consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Milano, Francesco Rocca. (Com)