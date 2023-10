Quirinale: Mattarella riceve nuovi cardinali italiani nominati nel Concistoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha offerto oggi, al Palazzo del Quirinale, la tradizionale colazione in onore dei nuovi cardinali italiani nominati nel Concistoro del 30 settembre 2023, il cardinale Claudio Gugerotti, Prefetto del dicastero per le chiese Orientali, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino di Gerusalemme, il cardinale Agostino Marchetto, Nunzio Apostolico. Erano presenti il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato di Sua Santità, il cardinale Emil Paul Tscherrig, Nunzio Apostolico in Italia e Francesco Di Nitto, ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede. (Com)