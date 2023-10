Clima: Pichetto, da Santo Padre con "Laudate Deum" spinta fortissima per Cop28

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con l'esortazione apostolica 'Laudate Deum', Papa Francesco consegna al mondo una riflessione altissima e insieme concreta sugli impatti del cambiamento climatico". Lo dichiara il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto. "Nelle parole del Pontefice, che più volte richiama al rischio di un mondo sempre più invivibile e funestato da diseguaglianze sociali, si può cogliere distintamente lo sprone ad agire nelle sedi negoziali internazionali: una spinta fortissima verso la Cop28 di Dubai, evocata chiaramente dal Santo Padre, nella quale, da oggi per un motivo in più, non possiamo permetterci passi falsi. Di straordinaria importanza è anche il richiamo ai rischi occupazionali dovuti alla crisi climatica e, insieme, alle nuove opportunità di lavoro che possano derivare da una ben gestita transizione alle rinnovabili. A otto anni dalla storica "Laudato Sì", questa esortazione costituisce un ulteriore punto di riferimento non solo per il mondo cattolico, ma per chiunque abbia a cuore la nostra Casa Comune". (Rin)