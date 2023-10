Guatemala: presidente eletto Arevalo ricevuto da consigliere sicurezza nazionale Usa Sullivan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, e il consigliere presidenziale per le Americhe Christopher Dodd hanno ricevuto ieri alla Casa Bianca il presidente eletto del Guatemala, Bernardo Arevalo. “Il consigliere presidenziale Chris Dodd e io oggi abbiamo incontrato il presidente eletto del Guatemala Bernardo Arevalo per rafforzare il sostegno degli Stati Uniti a una transizione pacifica del potere e il nostro impegno a resistere ai tentativi di indebolire la democrazia del Guatemala”, ha scritto Sullivan su X (ex Twitter). (segue) (Was)