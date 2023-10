Guatemala: presidente eletto Arevalo ricevuto da consigliere sicurezza nazionale Usa Sullivan (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura generale del Guatemala è accusata di portare avanti azioni giudiziarie per ribaltare il risultato delle elezioni presidenziali del 20 agosto, che hanno visto la vittoria di Arevalo, con il 60,9 per cento dei consensi. Domenica gli Stati Uniti hanno annunciato restrizioni ai visti agli individui che minano la democrazia in Guatemala, inclusi membri del Congresso e dell’apparato giudiziario. Gli Stati Uniti, recita una nota del Dipartimento di stato, sono seriamente preoccupati per i continui sforzi volti a indebolire la transizione pacifica del potere al presidente eletto Arevalo. Il Pubblico ministero guatemalteco, si legge, ha sequestrato materiale elettorale sotto la custodia del Tribunale elettorale supremo (Tse). La misura segue precedenti tentativi di togliere l’immunità ai funzionari elettorali del Tse e irruzioni negli uffici in cui sono depositati i risultati delle elezioni. Tale comportamento antidemocratico, denunciano gli Stati Uniti, mina le istituzioni democratiche del Guatemala ed è incompatibile con i principi della Carta democratica interamericana. Washington, prosegue la nota, sta attivamente adottando misure per imporre restrizioni sui visti agli individui che indeboliscono la democrazia del Guatemala, inclusi attuali ed ex membri del Congresso, attori giudiziari e chiunque altro sia coinvolto in questo comportamento. Gli Stati Uniti avevano già lo scorso anno annunciato sanzioni contro María Consuelo Porras Argueta, procuratrice generale del Guatemala, a causa del suo coinvolgimento in “significativi casi di corruzione”. (segue) (Was)