Vaticano: Papa, intelligenza artificiale è mostruoso paradigma tecnocratico

- Nell'Esortazione apostolica Laudate Deum, Papa Francesco ricorda come "nella Laudato si' ho offerto una breve spiegazione del paradigma tecnocratico che è alla base dell'attuale processo di degrado ambientale". Secondo il Pontefice "negli ultimi anni abbiamo potuto confermare questa diagnosi, assistendo al tempo stesso a un nuovo avanzamento di tale paradigma". Sotto la lente di ingrandimento i progressi tecnologici: "L'intelligenza artificiale e i recenti sviluppi tecnologici si basano sull'idea di un essere umano senza limiti – sottolinea il Papa – le cui capacità e possibilità si potrebbero estendere all'infinito grazie alla tecnologia. Così, il paradigma tecnocratico si nutre mostruosamente di sé stesso". Bergoglio rivolge lo sguardo anche alle "risorse naturali necessarie per la tecnologia, come il litio, il silicio e tante altre", che "non sono certo illimitate, ma il problema più grande è l'ideologia che sottende un'ossessione: accrescere oltre ogni immaginazione il potere dell'uomo, per il quale la realtà non umana è una mera risorsa al suo servizio". Il rischio, mette in guardia Francesco, è che "tutto ciò che esiste cessa di essere un dono da apprezzare, valorizzare e curare, e diventa uno schiavo, una vittima di qualsiasi capriccio della mente umana e delle sue capacità". (Civ)