Nagorno-Karabakh: ministero Esteri russo, alcuni armeni intendono tornare nella regione

- La Russia dispone delle informazioni secondo cui alcuni residenti del Nagorno-Karabakh che hanno lasciato in precedenza la regione intendono tornarci. Lo ha riferito la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, durante una conferenza stampa. "Riceviamo informazioni secondo cui alcuni abitanti del Karabakh stanno pensando di tornare (...) se ci saranno le condizioni per farlo e la loro sicurezza sarà assicurata", ha affermato la portavoce. Zakharova ha sottolineato che in questo caso la Russia "fornirà la sua assistenza" in coordinamento con la parte azerbaigiana. (Rum)