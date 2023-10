Lazio: Pd, Regione indifferente su mancata consegna social card

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio "è indifferente sulla mancata consegna della social card". È quanto dichiarano Massimiliano Valeriani e Mario Ciarla, rispettivamente consigliere e capogruppo del Pd alla Regione Lazio. Questa mattina in Consiglio regionale "sembrava di stare su scherzi a parte: il gruppo del Pd ha sottoposto all'attenzione della Giunta un problema delicatissimo, che riguarda la mancata consegna delle social card a migliaia di persone in tutto il Lazio. Ma il loro disinteresse è stato disarmante. Coloro che hanno diritto alla card, in parte sostitutiva del Reddito di cittadinanza, sono stati individuati dall'Inps, mentre i Comuni hanno effettuato i controlli anagrafici - aggiungono i consiglieri Pd -. Le tessere hanno una valore di circa 400 euro e servono per l'acquisto di beni alimentari: dovevano essere attivate entro il 15 settembre con la prima spesa, altrimenti non sarebbero più state valide. Purtroppo tantissime famiglie non l'hanno ricevuta in tempo e hanno quindi perso questo diritto: solo a Roma, le persone al momento escluse sono 10 mila su 30 mila, una su tre". (segue) (Rer)