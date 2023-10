Lazio: Pd, Regione indifferente su mancata consegna social card (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per questo motivo in Consiglio regionale del Lazio "abbiamo semplicemente chiesto alla Giunta di attivarsi presso il governo per chiedere la proroga della scadenza e consentire a migliaia di famiglie di tutto il Lazio di non perdere questo diritto. Siamo rimasti senza parole di fronte alla risposta dell'assessore Maselli, che ci ha spiegato quello che avevamo già scritto nell'interrogazione e cioè che la Regione non ha nessuna competenza diretta sulla social card, che gli attori di questa operazione sono governo, Inps e Comuni - continuano i consiglieri -. Per chi governa oggi la Regione Lazio, migliaia di famiglie escluse da questo sostegno, non rappresentano un motivo sufficientemente valido per chiedere al governo una semplice proroga di questa scadenza. Questo è il modo con cui la Giunta affronta temi così delicati in un momento tanto difficile per la vita delle persone", concludono. (Rer)