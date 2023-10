Milano: Sala, con Area B parco macchine cambiato ma prima di pubblicare dati voglio approfondirli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fatto che “le macchine non siano diminuite non è una risposta, quello che credo che verrà fuori dai numeri è che il parco macchine è cambiato radicalmente e questo vuol dire che il senso dell’operazione c’è tutto”. È quanto ha risposto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a chi gli ha segnalato la richiesta dei verdi di pubblicare i dati di Area B. Fedrighini e Monguzzi “dovrebbero conoscermi, io sui numeri sono molto attento” – ha continuato – ed è stata fatta una analisi, io la voglio vedere e approfondire, se non va bene che il sindaco prima di dare i dati li approfondisca se ne facciano una ragione”. “Sono abituato dall’inizio della mia carriera a dare grande importanza alle informazioni, solo che le informazioni vanno lette”, ha concluso.(Rem)