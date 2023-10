Speciale difesa: Cybertech 2023, Lamartina (Palo Alto Networks), AI può velocizzare attacchi cibernetici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’intelligenza artificiale può essere usata dai cybercriminali per velocizzare e rendere più efficienti gli attacchi, ma anche come efficiente strumento di difesa per le aziende. Lo ha detto ad “Agenzia Nova” Michele Lamartina, country manager Italy e Malta di Palo Alto Networks, al Cybertech Europe 2023, la principale piattaforma mondiale di networking B2B e organizzatore di eventi per l’industria della cybersecurity, in partnership con Leonardo, attore globale nei settori dell’aerospazio, difesa e sicurezza. “La diffusione dell'intelligenza artificiale è un fenomeno inarrestabile che indubbiamente offre tutta una serie di enormi opportunità, se usate a fin di bene. Però, così come viene utilizzata dalle aziende, viene anche utilizzata dai cybercriminali che possono utilizzare l'intelligenza artificiale per velocizzare e rendere più efficienti gli attacchi”, ha detto Lamartina. “Abbiamo cominciato ad investire e a studiare l'intelligenza artificiale già circa dieci anni fa: oggi tutte le nostre soluzioni fanno un uso estensivo di tecnologia e di intelligenza artificiale, consentendo una ricerca più rapida e più efficiente di eventuali attacchi liberando così le risorse umane per dedicarle a risorse più preziose”, ha aggiunto. (Res)