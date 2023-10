Speciale difesa: Paesi Bassi, ministra Difesa Ollongren, elezioni non metteranno in discussione sostegno all'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni nei Paesi Bassi non verteranno sul sostegno all’Ucraina o sulla spesa militare in ottica Nato. Lo ha affermato la ministra della Difesa olandese, Kajsa Ollongren, intervenendo al Forum sulla sicurezza di Varsavia. “Le elezioni riguarderanno questioni interne, e questo è un segnale positivo”, dal momento che è accettato nell’opinione pubblica il sostegno a Kiev, ha spiegato Ollongren, rilevando tuttavia come nei Paesi Bassi manchi il dibattito relativo alla guerra in Ucraina. “Ma il conflitto è anche un problema nostro, non solo degli ucraini”, ha proseguito la ministra. (Vap)