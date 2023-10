Speciale difesa: Nato, ministro Esteri lituano, viviamo un momento storico e dobbiamo rafforzare la nostra difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Lituania sono “felici” per l’organizzazione del summit Nato di Vilnius ma le aspettative non sono state del tutto rispettate. Lo ha detto il ministro degli Esteri lituano, Gabrielius Landsbergis, prendendo parte al Forum sulla sicurezza di Varsavia. “Credo che dobbiamo ancora renderci conto del fatto che ci troviamo in un momento storico”, motivo per cui “serve una mentalità di guerra, una mentalità difensiva” per rafforzare la sicurezza europea e transatlantica. “Dobbiamo difendere chi è sul confine” dell’Alleanza, ha proseguito Landsbergis, accogliendo con favore il dispiegamento del battaglione tedesco in Lituania. (Vap)