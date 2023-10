Speciale difesa: Cybertech 2033, competenze nazionali e strategie internazionali al centro della prima giornata dei lavori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è aperta all’insegna della cybersicurezza e delle innovazioni in ambito cibernetico la sesta edizione del Cybertech Europe 2023, evento che vede riuniti a Roma i principali attori del settore. Una due giorni inaugurata dal ministro Guido Crosetto, ad evidenziare quanto il settore della Difesa sia proiettato verso uno sviluppo che da punti di forza nazionali può cercare protagonismi anche in collaborazioni di ambito europeo e oltre. L’Italia è il quarto Paese al mondo per capacità di calcolo “grazie al lavoro di Eni, di Leonardo, dell’Istituto italiano di tecnologia di Genova e a mille condizioni che ci hanno consentito” di raggiungere questo risultato, ha sottolineato il ministro della Difesa, che riconosce tuttavia la necessità di "un passo avanti" nel cloud e nella memoria, settori nei quali “siamo latitanti”. Crosetto osserva che da questo punto di vista “una visione c’era stata con la creazione del polo strategico nazionale, ma a volte alcune scelte vengono disattese”. Crosetto ha riconosciuto che a fronte della dinamicità del settore della sicurezza cibernetica l’Italia deve adottare “un approccio diverso”, e che l’obiettivo richiede uno “Stato più leggero”, con meno burocrazia e regole. “Lo Stato deve essere capace di individuare nella rete privata gli strumenti di conoscenza che servono per affrontare questa sfida”, ha detto Crosetto, sottolineando come troppe regole “ingessano” un comparto che richiede invece “di cambiare regole”. (Res)