Speciale difesa: Israele venderà all’Azerbaigian due satelliti

- Israel Aerospace Industries (Iai), la società israeliana per il settore aerospaziale e la difesa, ha annunciato un accordo di cooperazione per la vendita di due satelliti ad elevate prestazioni all’azienda del settore spaziale dell'Azerbaigian, la Azercosmos, nell'ambito del programma Azersky-2. Secondo i termini dell'accordo, la Iai fornirà ad Azercosmos anche altre tecnologie e formazione per la costruzione e il funzionamento dei satelliti. L’amministratore delegato di Iai, Boaz Levy, ha dichiarato: "Il cielo non è un limite ma semplicemente il punto di partenza per le capacità dei nostri sistemi, siamo sicuri che questa collaborazione ci porterà a nuovi traguardi”. Il presidente del consiglio di amministrazione di Azercosmos, Samaddin Asadov, ha dichiarato con un comunicato stampa che "questo progetto è unico sia per Azercosmos che per Iai e contribuirà senza dubbio allo sviluppo della cooperazione spaziale tra i nostri Paesi". Nell'ambito dell'accordo, le due società avvieranno anche una serie di altri progetti, tra cui la costruzione di nuovi centri per l'innovazione e lo sviluppo e programmi accademici militari. (Res)