Speciale difesa: Russia, Lavrov, continuiamo sviluppo di cooperazione con Ossezia del Sud

- La Russia continuerà a rafforzare il sostegno dell'Ossezia del Sud nei settori della sicurezza, della difesa e dello sviluppo socio-economico. Ad affermarlo è stato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, che ha avuto un incontro a Sochi con il presidente dell'Ossezia del Sud, Alan Gagloyev. Il ministro russo ha osservato che le relazioni bilaterali si sviluppano in modo dinamico. Lavrov ha sottolineato anche che la Russia ha registrato tendenze positive negli scambi commerciali, che nel 2022 "hanno raggiunto quasi 140 milioni di dollari". "È importante che vengano implementati programmi di investimento per i prossimi tre anni, e il programma statale per lo sviluppo socio-economico dell'Ossezia del Sud è già stato avviato fino al 2025", ha proseguito Lavrov. Infine, il diplomatico russo ringraziato Gagloev per il suo sostegno all'esercito russo coinvolto nell'operazione militare speciale in Ucraina. (Rum)