Speciale difesa: finita la campagna navale in Indo-Pacifico, rientra a La Spezia il Morosini

- Alla presenza del capo di Stato Maggiore della Marina Militare ammiraglio di squadra Enrico Credendino, nave Francesco Morosini, farà oggi rientro alla Spezia, al termine della campagna navale in Indo-Pacifico iniziata lo scorso 6 Aprile e che ha visto il Pattugliatore Polivalente d’Altura della Marina Militare toccare 19 porti di 18 differenti nazioni. Nel corso della sua navigazione, lunga oltre 33.000 miglia nautiche, ha preso parte ad eventi internazionali nel settore della difesa e della marittimità come l’International Maritime Defence Exhibition (IMDEX 1-5 maggio), a Singapore, e il Langkawi International Maritime ad Aerospace Exhibition (LIMA 23-27 maggio) in Malesia. Ha inoltre condotto attività operativa in diverse aree dell’Indo-Pacifico, integrandosi nei dispositivi navali del Carrier Strike Group 5 della US Navy in Oceano Pacifico, di EMASOH-AGENOR nello stretto di Hormuz e Mare Arabico e di EUNAVFOR Atalanta in Oceano Indiano e Mar Rosso. (Com)