Kosovo: tribunale Mitrovica, domiciliari per detenzione abusiva di armi a serbo arrestato a Jarinje

- Il tribunale della città di Mitrovica, in Kosovo, ha disposto gli arresti domiciliari per 30 giorni a carico di un cittadino serbo accusato di detenzione abusiva di armi. Lo ha riferito l'emittente radiotelevisiva "Rts". Dopo la perquisizione dell'appartamento dell'uomo, Lazar Janicijevic, "è stato accertato che non c'erano armi", ma sono state trovate "fotografie che ne mostravano alcune", ha riferito il suo legale. Janicijevic è stato arrestato due giorni fa dalle forze dell'ordine kosovare a Jarinje, dove era andato con la famiglia e altre persone al funerale di Stefan Nedeljkovic, uno dei membri del commando armato che ha ingaggiato un conflitto a fuoco con la polizia kosovara a Banjska, nel nord del Kosovo, il 24 settembre. (Alt)