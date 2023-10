Georgia: leader Sogno georgiano, Zurabishvili non degna della presidenza del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito al governo di Tbilisi, Sogno Georgiano, non considera più Salome Zurabishvili degna della presidenza della Repubblica della Georgia. Lo ha detto il leader della formazione politica Irakli Kobakhidze, citato dall’agenzia di stampa “Interpressnews”, commentando la decisione di avviare una procedura di impeachment contro il capo dello Stato. Secondo Kobakhidze, Zurabishvili ha violato la Costituzione “sistemicamente” e pertanto “dovrebbe dimettersi”. “La richiesta di impeachment è una decisione politica. Nell'aprile del 2022 la presidente Zurabishvili ha chiesto al governo di ottenere l'approvazione per le visite di Stato. Nonostante non le fosse stata concessa, ha comunque effettuato le relative visite”, ha detto il leader di Sogno Georgiano. (segue) (Rum)