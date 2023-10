Georgia: leader Sogno georgiano, Zurabishvili non degna della presidenza del Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kobakhidze ha spiegato che “allora non è stata presa questa decisione politica (l’impeachment), perché per un cento periodo di tempo la presidente ha interrotto la pratica, e successivamente le è stata data l’approvazione per alcune visite”. “La decisione adesso è stata tuttavia presa perché la violazione della Costituzione da parte di Zurabishvili ha acquisito un carattere sistemico”, ha aggiunto il leader di Sogno Georgiano. All’inizio dello scorso settembre, Kobakhidze aveva annunciato la decisione di avviare il procedimento di impeachment per le visite effettuate dalla presidente della Repubblica nei Paesi dell’Ue “senza alcun coordinamento con il governo”. “Se la Corte costituzionale presenterà una conclusione positiva al Parlamento sulla violazione della Costituzione, i deputati sosterranno l’impeachment. Questo è il nostro obiettivo", ha detto Kobakhidze. Secondo il giudice della Corte costituzionale Giorgi Tevdorashvili, il rapporto sull'impeachment sarà pronto “entro la metà di ottobre”. (Rum)