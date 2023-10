Pnrr: Fitto, a giorni assegnazione risorse terza rata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla terza rata del Pnrr “è stato chiuso tutto l’iter e a giorni ci sarà l’assegnazione delle risorse” mentre per la quarta rata “stiamo lavorando” affinché arrivi entro il 31 dicembre. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, intervenendo all’evento per i 20 anni di Sky. “Stiamo lavorando anche per definire con la Commissione europea la parte delle modifiche complessive al Piano”, ha aggiunto il ministro. (Rin)