Bosnia: al via a Sarajevo il sesto vertice digitale dei Balcani occidentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' iniziato a Sarajevo, in Bosnia Erzegovina, il sesto vertice digitale dei Balcani occidentali. Il summit riunisce alti rappresentanti dei governi e delle economie della regione, della Commissione europea, responsabili delle politiche aziendali ed esperti di spicco nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, dell'integrazione digitale e trasformazione. La premier bosniaca Borjana Kristo ha dichiarato in apertura che il "Western Balkans Digital Summit" è la "migliore opportunità per esplorare e modellare congiuntamente il futuro della nostra regione attraverso le tecnologie digitali e la trasformazione accelerata della società a cui stiamo assistendo". Ha aggiunto che la Bosnia Erzegovina e i Paesi dei Balcani occidentali hanno "un enorme potenziale nel campo digitale". Organizzatore del vertice di due giorni è il ministero delle Comunicazioni e dei trasporti della Bosnia Erzegovina. (Seb)