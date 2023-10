Medio Oriente: Cisgiordania, forze israeliane arrestano 17 ricercati in Giudea e Samaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di difesa israeliane (Idf), il servizio di sicurezza interna (Shin Bet) e le forze di sicurezza d'Israele hanno arrestato 17 ricercati in una serie di operazioni congiunte in Giudea e Samaria. Lo hanno riferito le Idf su X (ex Twitter), aggiungendo che durante le operazioni sono state localizzate e confiscate due granate stordenti, due pistole e diverse munizioni. Inoltre, i sospetti avrebbero lanciato "pietre contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con misure volte a disperdere le proteste". (Res)