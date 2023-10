Decreto Giustizia: M5s, abbiamo abbandonato farsa in Commissione, Parlamento ridotto a teatro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stamattina il Movimento cinque stelle ha abbandonato le commissioni Affari costituzionali e Giustizia riunite per l'esame del decreto Giustizia-Pa, ci siamo rifiutati di prendere parte ad un'autentica farsa". Lo affermano le senatrici e i senatori del Movimento cinque stelle nelle commissioni Affari costituzionali e Giustizia Anna Bilotti, Roberto Cataldi, Ada Lopreiato, Alessandra Maiorino e Roberto Scarpinato. "Con il governo Meloni il Parlamento è ridotto a un teatro nel quale si recita, si fa finta di esaminare le leggi. Parliamo di un decreto omnibus che riguarda materie di ogni genere, da importanti modifiche delle norme sulle intercettazioni limitative dei diritti della difesa e della tutela dei cittadini, a norme che autorizzano le Forze di polizia a manipolare i sistemi informatici e telematici, a norme sulla salvaguardia degli orsi marsicani, senza che ci sia stato consentito di discutere seriamente. Ci hanno dato solo due ore e mezzo per l'esame e la presentazione degli emendamenti: una pagliacciata. Per di più - spiegano ancora - in Commissione i lavori sono stati condotti con arroganza e spregio del ruolo delle opposizioni, hanno addirittura tolto la parola al senatore Scarpinato. Con questo governo e questa maggioranza genuflessa stiamo procedendo a tappe forzate verso lo stravolgimento materiale della Costituzione, stanno instaurando un premierato assoluto in cui il governo fa tutto da solo, con buona pace della retorica di Giorgia Meloni che tante volte ha ricordato di essere stata a lungo parlamentare e di avere grande rispetto delle Camere. Tutte balle, le Camere sono ridotte all'irrilevanza".(Rin)