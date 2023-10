Innovazione: dal 20 al 22 ottobre torna ""Maker Faire Rome. The european edition"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Si terrà a Roma dal 20 al 22 ottobre alla Fiera di Roma l'undicesima edizione della "Maker Faire Rome. The european edition", promossa e organizzata dalla Camera di Commercio di Roma. "Maker Faire Rome", la cui presentazione è in corso in queste ore al Tempio di Vibia Sabina e Adriano, è l'evento europeo che facilita e racconta l'innovazione in modo semplice e accessibile, connettendo le imprese, il mondo accademico, le persone e le idee. La manifestazione fieristica riunisce esperti del settore e innovatori, i quali ogni anno si incontrano per condividere i loro progetti con il grande pubblico. Presenti all'incontro il presidente della Camera di commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti, il presidente di Innovacamera, Luciano Mocci, il responsabile elettrificazione, ricerca e sviluppo di Eni, Edoardo Dellarole, e numerosi altri esponenti del mondo dell'innovazione e della ricerca. (Rer)