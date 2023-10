Germania: la ministra dell'Interno Faeser rischia di doversi dimettere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Interno della Germania, Nancy Faeser, rischia di doversi dimettere a seguito delle elezioni statali in programma in Assia per l'8 ottobre prossimo, dove è candidata come capolista del Partito socialdemocratico tedesco (Spd). È quanto afferma il quotidiano “Bild”, aggiungendo che i sondaggi sul voto danno Faeser in netto svantaggio. Secondo una rilevazione dell'istituto demoscopico Civey per il settimanale “Der Spiegel”, in testa è al 31 per cento l'Unione cristiano-democratica (Cdu) del primo ministro uscente Boris Rhein, che governa in Assia dal 2022 alla guida di una coalizione tra popolari e Verdi. Gli ecologisti sono al 18 per cento, seguiti dalla Spd al 16 per cento e dai nazionalconservatori Alternativa per la Germania (Afd) al 15 per cento. Il Partito liberaldemocratico (Fdp) e i post-comunisti di La Sinistra si fermano rispettivamente al 6 e al 4 per cento. Faeser ha dichiarato che, qualora venisse battuta alle elezioni in Assia, non lascerebbe l'incarico di ministra dell'Interno. Tuttavia, come nota “Bild”, l'esponente della Spd potrebbe dover lasciare il vertice del dicastero qualora al voto il suo partito, lo stesso del cancelliere Olaf Scholz, venisse superato da Afd. Il capo del governo federale sarebbe contrario a destituire Faeser da ministra dell'Interno, ma dovrebbe far fronte alla pressione crescente da parte dell'opposizione e dell'opinione pubblica affinché adotti tale decisione. (Geb)