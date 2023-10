Imprese: report Sim, startup a impatto sociale e ambientale cresciute del 20,8 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di startup a significativo impatto sociale e ambientale a fine 2022 è cresciuto del 20,8 per cento rispetto alla fine del 2021, mentre le altre sono calate del 6,1 per cento nello stesso periodo E' il risultato presentato dal Social Innovation Monitor (Sim), con base al Dipartimento di Ingegneria Gestionale e della Produzione - Digep - del Politecnico di Torino. La ricerca ha analizzato 12026 delle 14264 startup innovative presenti nel Registro delle imprese a fine 2022. "Nel corso del 2022, abbiamo osservato un calo nel numero di giovani Startup Innovative operanti nel nostro Paese rispetto all'anno precedente - ha affermato il professor Paolo Landoni, direttore della ricerca -. Questo declino è stato determinato dal minor numero di imprese che si sono registrate come Startup Innovativa rispetto agli scorsi anni. (segue) (Rpi)