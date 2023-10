Sicurezza: Ciardi (Acn), la governance dell’Intelligenza Artificiale è la vera sfida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’intelligenza artificiale "deve essere progettata e vissuta come un miglioramento della capacità umana che non deve mai sostituire l’uomo”. Lo ha detto Nunzia Ciardi, vicedrettore generale, dell’Autorità nazionale per la cybersicurezza, al convegno Cybertech Europe 2023. Ciardi ha messo l’accento sulla gestione dell’Intelligenza artificiale “specialmente sul tema dei dati”, ricordando che l’Ia è fondamentale per rilevare e contrastare gli attacchi pirata. Il vicedirettore dell’Acn ha spiegato che il tema della sicurezza in questi anni “è cambiato a causa di eventi come il Covid 19 e la guerra in Ucraina”, aggiungendo che in uno scenario di questo tipo, dove la nostra sicurezza dipende sempre di più da fattori geopolitici, la sfida non è la tecnologia digitale ma la sua governance”. (Rin)