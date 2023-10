Spagna: Puigdemont consulterà la base per decidere se appoggiare investitura di Sanchez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consell de la Republica, organismo pro indipendenza controllato dall'ex presidente della Catalogna, Carles Puigdemont, consulterà la base per prendere per chiedere se Uniti per la Catalogna (JxCat) debba sostenere o meno l'investitura alla presidenza del governo spagnolo di Pedro Sanchez, leader del Partito socialista. Questa consultazione si svolgerà tra il 17 e il 23 ottobre. La domanda posta agli iscritti chiede esplicitamente se il Consell de la República "deve promuovere il blocco dell'investitura del Presidente dello Stato spagnolo da parte dei partiti catalani favorevoli all'indipendenza".(Spm)