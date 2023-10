Pnrr: Fitto, nessun definanziamento, chieste modifiche per salvare tutti i progetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la revisione del Pnrr “non ci sono stati definanziamenti, ma la proposta del governo alla Commissione europea di spostare alcuni progetti su altri programmi, così da salvarli ed evitare che ci si accorga dei problemi che ci sono tra un anno, quando non ci sarebbe più una soluzione”. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, intervenendo all’evento per i 20 anni di Sky. Gli elementi che hanno portato il governo a questa proposta, ha spiegato il ministro, sono due: “per prima cosa, il problema dell’ammissibilità, perché 67 miliardi di euro sono per progetti in essere, che esistevano precedentemente al Pnrr e che non hanno spesso alcuna attinenza con le regole del Piano”; c’è poi il problema delle tempistiche, perché “se a giugno 2026 i progetti non saranno completati e collaudati avremo la revoca del finanziamento e dovremo trovare nel nostro bilancio le risorse per coprire quell’intervento”, ha concluso. (Rin)