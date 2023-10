Russia: Mosca, manteniamo esenzione da visto a cittadini ucraini per motivi umanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia mantiene il regime di esenzione dal visto per i cittadini ucraini per motivi umanitari. Lo ha detto nel corso di una conferenza stampa la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. "Abbiamo ripetutamente affermato che non farà come il regime di Kiev e non si vendicherà con la gente comune che è interessata a mantenere legami di parentela e spirituali", ha detto la portavoce. Zakharova ha ricordato che "l'estate scorsa, il regime di Kiev ha deciso di introdurre un regime di visti per i cittadini russi, terminando unilateralmente l'accordo intergovernativo bilaterale sui viaggi senza visto". (Rum)