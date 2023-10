India-Giappone: lanciato fondo d’investimento da 600 milioni di dollari per progetti a basse emissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo nazionale per l’investimento e le infrastrutture dell’India (Niif) ha intrapreso oggi una collaborazione con la Banca per la cooperazione internazionale del Giappone (Jbic) tesa al lancio di un fondo indo-giapponese da 600 milioni di dollari a sostegno di progetti e strategie a basse emissioni di anidride carbonica. Il nuovo fondo bilaterale raccoglierà investimenti dalla Jbic e dal governo dell’India e servirà a promuovere la cooperazione pratica bilaterale nell’ambito del clima e dell’ambiente, come riferito dal ministero delle Finanze indiano. Si tratta del primo fondo bilaterale cui partecipa il Niif, cui il governo indiano contribuirà per il 49 per cento del capitale complessivo, mentre la Jbic fornirà il rimanente 51 per cento. Ad agosto il ministro delle Finanze indiano Nirmala Sitharaman aveva invitato la banca giapponese a partecipazione pubblica a esplorare attivamente opportunità di investimento in India in collaborazione con il Niif, la Exim Bank indiana e altre istituzioni finanziarie del Paese.(Inn)