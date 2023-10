© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli infortuni mortali denunciati nel 2022 “sono stati 1.208, di cui riconosciuti 606”. Lo ha detto il commissario straordinario dell’Inail, Fabrizio D’Ascenzo, illustrando la Relazione annuale 2022. Nel 2022 gli infortuni denunciati sono stati oltre 703 mila, di cui al momento riconosciuti sul lavoro quasi 430. Di questi, l’80 per cento in occasione di lavoro mentre il 12 per cento in itinere”.(Rin)