Bangladesh: Khaleda Zia, per ministro Diritto governo non può autorizzare espatrio per motivi medici

- La questione dell’autorizzazione all’espatrio per motivi medici di Khaleda Zia, presidente del Partito nazionalista del Bangladesh (Bnp) ed ex premier, su cui gravano due condanne penali, è di natura legale e non politica. Lo ha dichiarato il ministro del Diritto, Anisul Huq. Il ministro, riferisce la stampa bengalese, ha detto che il governo non ha avuto discussioni sull’argomento col Bnp, confermando la posizione ufficiale: “I termini della sospensione della pena prevedevano che ricevesse le cure nella sua casa e che non potesse recarsi all’estero”. Huq ha aggiunto che esiste la possibilità di chiedere la grazia al presidente della Repubblica, ma che la richiesta implica l’ammissione di colpevolezza. Khaleda Zia è ricoverata dal 9 agosto all’Evercare Hospital di Dacca, il più recente di una lunga serie di ricoveri. La leader politica, 78 anni, soffre di diverse patologie, tra le quali l’artrite reumatoide, il diabete, l’asma, la cirrosi epatica e problemi cardiocircolatori. Il governo le ha concesso la sospensione della pena il 25 marzo 2020 e l’ha poi prorogata di sei mesi in sei mesi. Il provvedimento è stato preso ai sensi della Sezione 401 del Codice di procedura penale, su richiesta del fratello dell’interessata, Shamim Iskander, con la condizione di non lasciare il Paese. I suoi familiari, il suo partito e i suoi sostenitori, però, chiedono che la leader sia autorizzata a recarsi all’estero per ricevere cure migliori. Appelli in tal senso sono stati firmati anche da personalità indipendenti. (segue) (Inn)