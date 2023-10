Migranti: la Slovacchia introduce controlli temporanei alla frontiera con l’Ungheria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo slovacco ha approvato la reintroduzione di controlli temporanei alla frontiera con l’Ungheria. Il ministero dell’Interno ha spiegato che i controlli “saranno compiuti per tutta la lunghezza della frontiera in un modo flessibile e adattato alla minaccia (migratoria) attuale e dipendente dall’evoluzione della situazione di sicurezza”. I controlli entreranno in vigore da domani e fino al 14 ottobre. Lo scopo è quello di ridurre i flussi migratori che transitano attraverso il Paese centroeuropeo, provenienti dalla rotta balcanica. Ieri, Polonia, Repubblica Ceca e Austria hanno annunciato il ripristino di controlli temporanei alla frontiera con la Slovacchia per lo stesso motivo. I controlli, in vigore da oggi, dureranno per dieci giorni. I tre Paesi confinanti della Slovacchia hanno tuttavia precisato che potrebbero esserci proroghe a seconda della necessità. (Vap)