Mestre: M5s, profondo sgomento, vicini a familiari vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La grave tragedia di Mestre ci lascia sgomenti. Il nostro pensiero va alle vittime di questa immane tragedia, ai feriti, e in queste ore dolorosissime, alle loro famiglie. Esprimiamo inoltre il nostro più sentito ringraziamento ai soccorritori, a tutto il personale sanitario, ai Vigili del fuoco e alle forze dell'ordine intervenute a Mestre". Lo affermano in una nota i parlamentari M5s delle commissioni Trasporti di Camera e Senato. (Com)