Salerno: a Eboli torna la 'terra delle zucche', eventi per grandi e piccini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I visitatori potranno usufruire anche dell’area pic nic, solo su prenotazione, e per rendere ancora più avventurosa l’esperienza i piccoli potranno fare un giro un trattore. La direzione artistica della kermesse è di Francesco Chianese e ad esibirsi la compagnia di artisti, attori e ballerini professionisti di “Ma dove vivono i cartoni?”, sulla base di idee sempre nuove e travolgenti della responsabile Aurora Manuele. «Siamo alla sesta edizione di una manifestazione che è diventato un vero must della nostra produzione e, in generale, degli eventi autunnali in Campania. I visitatori ci raggiungono da ogni parte della regione, e talvolta anche da fuori regione perché l’evento è poliedrico e risulta ideale sia per bambini sia per adulti. Proprio in nome di questa fiducia che chi ci segue ci accorda, ogni anno cerchiamo di offrire un canovaccio del tutto nuovo, con performances sempre più esilaranti ed ispirate alle tradizioni europee e internazionali», ha dichiarato Aurora Manuele.(Ren)