Trasporti: Sce Municipio Roma X, su guasto linea Roma-Lido sia fatta chiarezza

- Sul guasto sulla linea Roma-Lido, "chiederemo alla consigliera regionale Alessandra Zeppieri e al gruppo parlamentare Alleanza verdi sinistra di intervenire per fare chiarezza. Garantire il diritto alla mobilità dei cittadini significa scongiurare lo spettro delle privatizzazioni". Lo dichiara il capogruppo Sinistra civica ecologista in Municipio Roma X - Sinistra italiana, Marco Possanzini. In una nota, Possanzini spiega: "Se in passato avessimo avuto in dote la "lampada di Aladino", con almeno uno dei tre desideri da poter esaudire, l'eccellenza nazionale delle ferrovie italiane sarebbe stata sicuramente la Roma Lido. Purtroppo non è stato così. Dobbiamo fare i conti - aggiunge - con decenni di lassismo, di ruberie, di incuria mirata, di privatizzazione strisciante del trasporto pubblico, di mortificazione dell'interesse pubblico, di autentica induzione all'esasperazione. L'avvio alcuni mesi fa degli interventi di manutenzione integrale dell'intera tratta promossi dalla Regione Lazio guidata dalla ex maggioranza composta dal centrosinistra e dal M5s è sicuramente un fatto estremamente importante visto che da decenni non veniva sostituita nemmeno una traversina. Ma questo non basta a scongiurare guasti e disservizi, soprattutto quando sono solamente 4 i treni in esercizio, soprattutto ora che la Regione Lazio è governata da una coalizione di centrodestra che sulla gestione della Roma Lido ha fatto promesse non di poco conto ai cittadini. Le chiacchiere stanno a zero". (segue) (Com)