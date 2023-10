Trasporti: Sce Municipio Roma X, su guasto linea Roma-Lido sia fatta chiarezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per garantire il diritto alla mobilità in questo periodo di lavori strutturali sull'intera tratta - prosegue Possanzini - è necessario organizzare al meglio e potenziare il servizio di bus sostitutivi in quanto, in caso di guasti o probabili disservizi, è essenziale avere a disposizione un robusto servizio alternativo. Il servizio bus sostitutivo si è rivelato assolutamente inadeguato ma soprattutto tardivo nell'entrare in esercizio. Inoltre, l'assoluta mancanza di tempestive informazioni ha ulteriormente peggiorato la situazione gettando nel panico migliaia di cittadini bloccati nelle stazioni. Sarebbe utile capire quale sia il modello di gestione del servizio bus sostitutivo, indispensabile in questi mesi di lavori sulla linea, quante vetture sono a disposizione, dove sono collocate e soprattutto quanto costa ai cittadini. Chiederemo alla Consigliera Regionale Alessandra Zeppieri di procedere con accesso agli atti e con tutte le verifiche del caso, chiederemo inoltre al gruppo parlamentare dell'Alleanza verdi sinistra, visto che la Roma Lido è una tratta ferroviaria di interesse nazionale, di presentare una interrogazione al ministro competente. Sorprende, ma non più di tanto, che le opposizioni presenti in Municipio Roma X non sentano l'esigenza di affrontare in Aula Massimo di Somma quanto sta accadendo sulla linea Roma Lido. Forse, anzi sicuramente, lo scorso anno avrebbero reagito diversamente. Abbiamo il dovere di difendere il trasporto pubblico, garantire il diritto alla mobilità dei cittadini significa scongiurare lo spettro delle privatizzazioni", conclude Possanzini. (Com)