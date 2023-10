Vaticano: Papa, Sinodo non sia luogo di calcoli politici o battaglie ideologiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo all'apertura dell'Assemblea Sinodale. E non ci serve uno sguardo immanente, fatto di strategie umane, calcoli politici o battaglie ideologiche". Lo ha detto Papa Francesco durante l'omelia per la Messa con i nuovi Cardinali a Piazza San Pietro. "Non siamo qui per portare avanti una riunione parlamentare o un piano di riforme. No – ha spiegato Francesco - siamo qui per camminare insieme con lo sguardo di Gesù, che benedice il Padre e accoglie quanti sono affaticati e oppressi. Partiamo dunque dallo sguardo di Gesù, che è uno sguardo benedicente e accogliente". (Civ)