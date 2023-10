© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sito Internet dell'operatore ferroviario francese, Sncf Connect, si è bloccato a causa del troppo traffico registrato questa mattina in occasione della messa in vendita dei biglietti per l'inverno. "C'è un po' di attesa", si legge sulla pagina iniziale del sito, preso d'assalto dagli utenti. La Sncf lancia oggi la vendita dei biglietti per il periodo compreso tra il 10 dicembre 2023 e il 9 gennaio 2024. (Frp)