Libia: presidente Parlamento scrive a Guterres, "Onu sostenga un governo unificato”

- Il presidente della Camera dei rappresentanti della Libia, Aguila Saleh, ha inviato una lettera al segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, per chiedere di “mobilitare il sostegno internazionale per formare un governo unificato la cui missione sia quella di organizzare elezioni presidenziali e parlamentari”. Lo riferisce il portavoce della Camera dei rappresentanti, Abdullah Bliheg, spiegando che il Parlamento eletto nel 2014 (basato nell’est della Libia) ha “adempiuto ai suoi obblighi (…) approvando all'unanimità le leggi per l'elezione del presidente dello Stato e dell'Assemblea nazionale, che sono state completate dal Comitato 6+6”, formato da sei membri della Camera dei rappresentanti e da altrettanti dell’Alto Consiglio di Stato, il “Senato” con sede a Tripoli. (segue) (Lit)