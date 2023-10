Libia: presidente Parlamento scrive a Guterres, "Onu sostenga un governo unificato” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti della Libia ha approvato lunedì 2 ottobre a Bengasi all'unanimità le leggi per l'elezione della nuova Assemblea nazionale e del prossimo capo dello Stato. Saleh ha dichiarato che le suddette leggi "non escludono nessuno che soddisfi le condizioni per la candidatura, sia civile che militare, e chi non vince le elezioni torna a (svolgere il) suo precedente incarico". Non è chiaro se leggi saranno ora approvate anche dall'Alto consiglio di Stato, una sorta di "Camera alta" con funzioni prevalentemente consultive ma comunque indispensabili per le decisioni e le nomine più rilevanti. Nella capitale Tripoli, infatti, diversi osservatori sottolineano che il via libera della Camera dei rappresentanti sia avvenuto in modo unilaterale e senza un coordinamento preventivo con il "Senato" dell'ovest. Il rischio, quindi, è che possa generarsi una nuova spaccatura politica. Da segnalare che l'approvazione delle leggi elettorali - il cui testo non è stato reso pubblico - è stata pubblicamente elogiata dal secondogenito dell'ex leader libico Muammar Gheddafi, Saif al Islam Gheddafi. "Rivolgo i miei ringraziamenti ad Aguila Saleh, presidente del parlamento, e a tutti i fraterni membri del Comitato 6+6, per quello che hanno fatto redigendo leggi elettorali che non escludono nessuno", ha detto Saif al Islam, aggiungendo che "le leggi elettorali hanno ricevuto l'approvazione unanime dei membri della Camera dei rappresentanti, per essere emanate ufficialmente, nonostante tutte le pressioni, minacce e tentazioni, per iniziare una nuova fase nella storia della Libia". (segue) (Lit)