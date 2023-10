Libia: presidente Parlamento scrive a Guterres, "Onu sostenga un governo unificato” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la normativa libica, le elezioni dovrebbero tenersi entro 240 giorni dall’emanazione delle leggi. Uno dei principali nodi da sciogliere è la questione della doppia cittadinanza del futuro presidente: l’Alto consiglio di Stato di Tripoli è fermamente contrario al duplice passaporto, mentre la Camera dei rappresentanti è favorevole. Un'altra problematica riguarda gli incarichi militari: per il “Senato” i potenziali candidati non dovrebbero provenire dalle Forze armate, mentre per il Parlamento dell’est del Paese, regione dominata dal generale Khalifa Haftar, la questione non sarebbe un ostacolo. C’è divergenza di vedute anche sulla divisione dei poteri tra il premier e il presidente, così come sull’imposizione della Shari’a, la legge islamica, ma anche sulla fedina penale dei candidati e gli eventuali carichi pendenti. (segue) (Lit)