Niger: attacchi jihadisti al confine con il Mali, uccisi almeno 60 militari

- Almeno 60 militari dell'esercito nigerino sono morti e diversi altri risultano dispersi in seguito agli attacchi avvenuti negli ultimi due giorno nelle regioni settentrionali di Tillabery e Tahoua, entrambe situate al confine con il Mali, contro le forze armate nigerine. Secondo quanto riferito da fonti citate dall'emittente "Rfi", la maggior parte dei soldati e delle guardie nazionali uccisi sono stati sepolti a Tillia, una prefettura situata a ovest di Tahoua. Erano tutti appartenenti alle forze speciali, la maggior parte dei quali sono caduti in un'imboscata tesa da uomini armati appartenenti allo Stato islamico nel Grande Sahara (Eigs), che si sono notevolmente rafforzati nella cosiddetta "zona dei tre confini" tra Niger, Mali e Burkina Faso dopo il ritiro delle forze francesi. I soldati uccisi erano accorsi a loro volta in aiuto delle guardie nazionali cadute in una prima imboscata, non lontano da Takanamat. Nella zona sono presenti anche militari dell'esercito del Burkina Faso, schierati a fine settembre per sostenere l'esercito nigerino contro i gruppi jihadisti. Non è noto se tra le vittime di queste imboscate ci siano anche soldati burkinabè. (segue) (Res)