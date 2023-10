Niger: attacchi jihadisti al confine con il Mali, uccisi almeno 60 militari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mese scorso parlamento del Burkina Faso ha approvato lo spiegamento di truppe in Niger per combattere la rivolta jihadista lungo il confine comune dei due Paesi. Da allora i due eserciti hanno condotto una serie di offensive per recuperare terreno ai gruppi islamisti. In precedenza, il 16 settembre, le giunte militari di Burkina Faso, Niger e Mali - salite al potere con dei colpi di Stato - hanno siglato un'alleanza di mutua difesa, denominata "Alleanza degli Stati del Sahel", nel tentativo di sostenersi a vicenda contro qualsiasi ribellione armata o aggressione esterna. L'alleanza è entrata in azione alla fine di settembre, quando le Forze armate del Niger hanno effettuato dei raid aerei sulla città di Tamalat, situata nel Mali sud-orientale vicino al confine nigerino, contro elementi dello Stato islamico nel Grande Sahara (Eigs) che controllano quest’area. (Res)